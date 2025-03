Zwei Hessinnen haben bei der Bob-WM in Lake Placid gute Chancen auf Edelmetall.

Angeführt von Olympiasiegerin Laura Nolte steuern die deutschen Bobfahrerinnen bei der WM in Lake Placid auf einen Dreifachsieg im Zweier zu. Nach zwei von vier Läufen auf der anspruchsvollen Bahn im US-Bundesstaat New York liegt die Frankfurterin Nolte souverän vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki (+0,23 Sekunden) und Titelverteidigerin Lisa Buckwitz (+0,43).

Die Entscheidung am Mount Van Hoevenberg fällt am Samstag. Favoritin Nolte, die in der Vorwoche Silber im Monobob gewonnen hatte, wartet noch auf ihren ersten Weltmeistertitel im Zweier. Bei deutlichen Plusgraden am Freitag legte sie mit Anschieberin Deborah Levi im ersten Lauf die Bestzeit vor und baute ihren knappen Vorsprung auf Kalicki trotz eines kleinen Fahrfehlers im zweiten Lauf aus.