Die Biathlon-Elite kommt wieder in Wiesbaden zusammen. Zum ersten Mal wird beim City Biathlon auch ein Abschiedsrennen ausgetragen. Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick läuft ihr letztes Rennen - genauso wie zwei Hessinnen, die ihre Karrieren eigentlich schon beendet haben.

Normalerweise ist der City Biathlon in Wiesbaden eine Art Hallo, eine Vorschau auf die neue Saison: Nationale wie internationale Athletinnen und Athleten testen seit 2018 regelmäßig im Sommer ihre Form rund um das Bowling Green. In diesem Jahr nutzen einige Top-Stars den Wettbewerb aber zum Tschüsssagen - zum ersten Mal steht am Sonntag ein Abschiedsrennen auf dem Plan.

Weltmeisterin und Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick bestreitet in Wiesbaden das letzte Rennen ihrer Karriere, genauso wie ihre frühere Mannschaftskollegin Vanessa Hinz, die 16-fache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen sowie ihre Landsfrau Tiril Eckhoff, Gesamtweltcupsiegerin von 2020/21.

Das Starterfeld komplett machen zwei Hessinnen: Maren Hammerschmidt aus Frankenberg (Eder) und Karolin Horchler aus Bad Arolsen haben ihre Ski eigentlich schon im vergangenen Jahr an den Nagel gehängt. Beim City Biathlon verabschieden sie sich noch einmal von den heimischen Fans.

Maren Hammerschidt und Karolin Horchler haben ihre Karrieren 2022 beendet. Bild © Imago Images

Dorothea Wierer will Titel verteidigen

Auch das Feld der aktiven Biathletinnen und Biathleten kann sich sehen lassen: Die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin und vielfache Weltmeisterin Dorothea Wierer aus Italien will sich wie zuletzt 2021 den Sieg beim Massenstart in Wiesbaden holen.

Für Deutschland an den Start gehen Vanessa Voigt, Hanna Kebinger und Anna Weidel. Mit dabei sind unter anderem auch Wierers Landsfrau Lisa Vittozzi, die schwedische Olympiasiegerin Hanna Öberg sowie die Ukrainerin Yuliia Dzhima.

Bei den Herren wollen die Schwarzwälder Roman Rees und Benedikt Doll gegen Top-Stars wie Tarjei Boe und Sturla Holm Laegreid aus Norwegen sowie den Schweden Martin Ponsiluoma ihre in der vergangenen Saison starke Form - Doll belegte Platz vier im Gesamtweltcup, Rees Platz neun - beweisen. Rees hat sich für den City Biathlon ein ambitioniertes Ziel gesetzt: "Ich will auf's Podest!"

Benedikt Doll kam zuletzt 2019 nach Wiesbaden. Bild © n plus sport / Norbert Wilhelmi

1,4 Kilometer durch die Wiesbadener Innenstadt

Insgesamt treten 18 Top-Biathletinnen und -Biathleten in Wiesbaden an. Auf Skirollern absolvieren sie sieben Mal einen knapp 1,4 Kilometer langen Rundkurs durch die Innenstadt. Der führt auf Wunsch der Athletinnen und Athleten diesmal nicht durch den Kurpark, sondern nur über Asphalt. Sechs Mal wird am Schießstand auf dem Bowling Green geschossen.

Nach zuletzt zwei Pandemie-Ausgaben in den Jahren 2020 und 2021 und einer terminbedingten Absage im vergangenen Jahr findet der City-Biathlon wieder ohne Einschränkungen statt. Die mehr als 2.000 Tickets für die Zuschauertribüne am Schießstand sind bereits ausverkauft. An der Strecke - wo das Rennen kostenlos verfolgt werden kann - werden am Sonntag ebenfalls mehrere tausend Menschen erwartet.

