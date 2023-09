Die Löwen durften am Donnerstag jubeln

Die Löwen durften am Donnerstag jubeln Bild © Imago Images

Heimsieg für die Löwen Frankfurt: Die Hessen bezwangen am Donnerstag die Fishtown Pinguins und konnten sich besonders bei Angreifer Joseph Cramarossa bedanken.

Die Löwen Frankfurt haben am Donnerstag den nächsten Erfolg in der DEL eingefahren. Die Hessen besiegten die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven mit 4:2. Nach einem turbulenten Start mit drei Toren in neun Minuten führten zunächst die Gäste mit 2:1.

Doch dann übernahmen die Löwen das Kommando und brachten die Partie vor 5.500 Zuschauern souverän nach Hause. Matchwinner für die Hausherren war Joseph Cramarossa, der gleich drei Tore erzielte. Den vierten Treffer für die Frankfurter steuerte Dominik Bokk bei. Am Sonntag spielen die Hessen bei den Straubing Tigers.