Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hat sich wie erwartet einem Ticket für das Final 8 des Davis Cup genähert.

Veröffentlicht am 01.02.25 um 14:12 Uhr

In der ersten Qualifikationsrunde gegen Israel holte der Frankfurter Tim Pütz im Doppel mit Kevin Krawietz am Samstagmittag gegen Daniel Cukierman und Amit Vales den entscheidenden Punkt zum 3:0. In der zweiten Runde trifft die DTB-Auswahl im September auf Japan.