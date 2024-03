Die Playoffs in der DEL2 finden in diesem Jahr ohne den EC Bad Nauheim statt. Die Wetterauer zogen in einem Overtime-Krimi in den Pre-Playoffs den Kürzeren. Auch die Saison der Löwen Frankfurt ging mit einer Niederlage zu Ende.

Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat die Playoffs verpasst. Nachdem die Wetterauer bereits das erste Duell in den Pre-Playoffs bei den Lausitzer Füchsen verloren hatten, mussten sich die Hessen den Füchsen am Freitag auch in heimischer Halle geschlagen geben. Die 2:3-Niederlage nach zweifacher Verlängerung war ein echtes Drama.

Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Tim Coffman und Kevin Schmidt hatten für Bad Nauheim getroffen. In der anschließenden ersten Verlängerung gelang keinem der beiden Teams ein weiterer Treffer. In der 14. Minute der zweiten Overtime schoss Lane Scheidl dann das entscheidende Tor für die Gäste und ließ den Playoff-Traum der 4.013 Fans im Colonel-Knight-Stadion platzen. Die Lausitzer Füchse stehen nach dem zweiten Sieg über Bad Nauheim als Gewinner der "Best of Three"-Serie fest und dürfen sich auf weitere Spiele in der Post Season freuen.

Löwen verlieren in Düsseldorf

Die Löwen Frankfurt haben unterdessen ihr letztes Saisonspiel in der regulären Saison der DEL verloren. Im bedeutungslosen Spiel in Düsseldorf mussten sich die Hessen 1:2 geschlagen geben. Den Frankfurter Ehrentreffer schoss Chad Nehring. Am Abschlussbild der Tabelle änderte das aber nichts mehr. Die Löwen beenden die Saison als Zwölfter, Düsseldorf geht als Elfter in die Sommerpause.