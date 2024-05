Die Löwen Frankfurt werden einen Teil ihrer Saisonvorbereitung beim Dolomiten-Cup absolvieren. Nach der Enttäuschung im vergangenen Jahr mit dem Abbruch des Trainingslagers in der Schweiz hofft der Eishockey-Erstligist nun auf eine Fortsetzung der Siegesserie in Südtirol.

Frühlingshafte Temperaturen und Eishockey passen nicht gut zusammen. Für die Saisonvorbereitung verlassen die Löwen Frankfurt daher schon jetzt die heimische Eissporthalle und trainieren aktuell vermehrt in der Leichtathletikhalle Kalbach. Mitte August steht mit dem Dolomiten-Cup in Südtirol der erste große Härtetest für die Hessen an.

Die Teilnahme an dem Traditions-Turnier gaben die Frankfurter kürzlich bekannt und entschieden sich damit gleichzeitig gegen die Teilnahme am Vorbereitungsturnier "Hockeyades Vallée de Joux" in der Schweiz, das parallel stattfindet und bei den Löwen schlechte Erinnerungen wecken dürfte.

Denn vergangenes Jahr hatten sie dieses wegen "nicht akzeptabler Bedingungen" vorzeitig abgebrochen und die Heimreise angetreten. In den 26 Jahren des Turniers war es bis dato noch nie vorgekommen, dass ein Team vorzeitig abgereist ist. Laut dem damaligen Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier lag der Abbruch insbesondere an den Bedingungen im Mannschaftshotel.

Wegen "nicht akzeptabler Bedingungen" Löwen Frankfurt brechen Trainingslager vorzeitig ab Es sollte die erste große Vorbereitung für die kommende DEL-Saison werden. Doch weil die Löwen Frankfurt mit der Unterbringung nicht zufrieden waren, haben sie ihr Trainingslager in der Schweiz frühzeitig abgebrochen. Der Organisator reagiert überrascht. Zum Artikel

Frankfurt fährt als Premierensieger nach Südtirol

An das Vorbereitungsturnier in Südtirol dürften die Frankfurter dagegen sehr gute Erinnerungen haben. So konnten sie es bei drei Teilnahmen bislang jedes Mal gewinnen. So bei der Premiere 2006, bei der zweiten Teilnahme 2007 und bei der dritten und bislang letzten Teilnahme der Löwen 2008.

"Der Dolomitencup ist ein prestigeträchtiges Turnier, das damals die Frankfurt Lions mit initiiert haben", erinnert sich Frankfurts neuer Sportdirektor Daniel Heinrizi. "Das Turnier hat seit mittlerweile zwei Jahrzehnten und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit dort."

Schwung holen für neue DEL-Saison

Beim Dolomiten-Cup kämpfen neben Frankfurt drei weitere Teams um den Titel. Im Halbfinale des Turniers treffen die Löwen am 17. August auf den HC Pustertal aus Südtirol. Sollten sie sich da durchsetzen, steht ein Tag später dann das Finale an. Gegner dabei wäre entweder der EHC Kloten aus der Schweiz oder der HC Kometa Brno aus Tschechien.

Nach der Enttäuschung im vergangenen Jahr geht es für die Hessen in Südtirol also um dreierlei: Das Vorbereitungsturnier vollständig abschließen, bestenfalls die eigene Siegesserie beim Dolomiten-Cup fortsetzen und sich damit neuen Schwung für die kommende DEL-Saison holen.