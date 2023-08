Es sollte die erste große Vorbereitung für die kommende DEL-Saison werden. Doch weil die Löwen Frankfurt mit der Unterbringung nicht zufrieden waren, haben sie ihr Trainingslager in der Schweiz frühzeitig abgebrochen. Der Organisator reagiert überrascht.

Die Löwen Frankfurt sind zurück auf dem Eis. Zumindest kurzzeitig: Am Montag war der Eishockey-Erstligist zum Trainingslager in die Schweiz gefahren. Dort wollten die Hessen an dem Vorbereitungsturnier "Hockeyades Vallée de Joux" teilnehmen und in dessen Rahmen insgesamt drei Spiele bestreiten. Es blieb jedoch bei einem.

Am Montagabend trafen die Löwen noch auf den Schweizer Klub HC Ajoie (Endstand: 2:7). Einen Tag später dann die Entscheidung der Frankfurter Verantwortlichen: Abbruch des Trainingslagers.

"Bedingungen vor Ort sind nicht akzeptabel"

"Die vorgefundenen Rahmenbedingungen sind nicht wie vereinbart und deshalb haben wir uns entschieden, an dieser Stelle abzubrechen", so Löwen-Sportdirektor Franz David Fritzmeier. Konkret sei es um die Unterbringung im Hotel gegangen.

"Unter Abwägung aller Umstände, wie Unterbringungs-Alternative und der damit verbundenen Reisezeit etc., ist es für die weitere Vorbereitung das Beste, nach Frankfurt zurückzukehren und in der Eissporthalle zu trainieren", begründete Fritzmeier weiter. Damit verzichten die Löwen gleichzeitig auf die zwei weiteren geplanten Testspiele gegen Genf und Freiburg. Für die mitgereisten Fans plant der Verein jetzt eine Entschädigung.

Erstes Fall in 26 Jahren Turniergeschichte

Dass ein Team vorzeitig abreist, ist in den 26 Jahren Turnier-Geschichte zum ersten Mal vorgekommen. Laut Medienberichten soll der Organisator dementsprechend überrascht gewesen sein. Die Frankfurter seien "insbesondere mit der Tatsache, dass die Spieler nicht in Einzelzimmern untergebracht waren" unzufrieden gewesen, sagte der Organisator gegenüber der Schweizer Zeitung "Le Matin".

Die Löwen sind mittlerweile schon wieder in Hessen angekommen und werden ab Donnerstag in der heimischen Eissporthalle den Rest der Saison-Vorbereitung absolvieren. Am 15. September beginnt dann die neue DEL-Saison gegen die Iserlohn Roosters. Dabei können die Frankfurter schon jetzt auf einen gut bestückten Kader bauen.