Die Löwen Frankfurt haben für die kommende DEL-Saison einen neuen Verteidiger verpflichtet: Maksim Matushkin vom finnischer Meister Tappara.

Wahrscheinlich ist Maksim Matushkin noch immer am Feiern. Als frischgebackener Meister in Finnland. In 14 Playoff-Spielen sicherte sich Matushkin mit seinem Team den Meistertitel - der Linksschütze kam dabei auf acht Assists. Kurz zuvor holte er sich mit der Mannschaft des 18-fachen finnischen Rekord-Meisters auch den Titel in der Champions Hockey League - hier steuerte der Verteidiger in 13 Spielen insgesamt fünf Scorerpunkte bei.

Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem aktuellen finnischen Meister und Champions-League-Sieger Maksim Matushkin einen weiteren spielstarken und sehr erfahrenen Verteidiger von unserem Konzept überzeugen konnten. Maksim wird ein zusätzlicher, sehr wichtiger Eckpfeiler für unser Powerplay sein und mit seiner hochklassigen taktischen Ausbildung und seiner spielerischen Klasse ein Schlüsselspieler für die sportliche Weiterentwicklung unserer Mannschaft in der DEL sein.“

Maksim Matushkin: „Ich freue mich sehr, nun ein Teil der Löwen Frankfurt zu sein. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit gutem Eishockey und ein wenig Erfahrung helfen kann, damit die Fans von unserem Team in der kommenden Saison auch wieder begeistert sind. Ich kann es kaum erwarten, alle am 1. August zu treffen.“