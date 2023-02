Löwen kommen in München unter die Räder

Beim Tabellenführer in München gibt es für die Löwen Frankfurt nichts zu holen. In der DEL2 gewinnen Kassel und Bad Nauheim ihre Spiele.

David Elsner von den Löwen Frankfurt kämpft mit dem Münchner Emil Johansson um den Puck.

Klare Auswärtsniederlage für die Löwen Frankfurt in der DEL: Das Team unterlag am Freitagabend in München mit 0:4.

Das erste Drittel überstanden die Löwen noch ohne Gegentor, doch dann wurde der Druck zu stark. 0:3 stand es nach dem zweiten Drittel, im letzten legten die deutlich überlegenen Gastgeber noch einen Treffer nach. Jake Hildebrand im Tor der Frankfurter verhinderte eine noch höhere Niederlage.

Bad Nauheim macht es deutlich

In der DEL2 feierte der EC Bad Nauheim einen Kantersieg: Gegen Freiburg gewann der ECN mit 9:2. Die Kassel Huskies besiegten Crimmitschau mit 5:2.