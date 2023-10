Im direkten Duell der beiden hessischen Eishockey-Zweitligisten hat sich der EC Bad Nauheim knapp gegen die Kassel Huskies durchgesetzt. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss.

Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim haben sich am Sonntagabend in der DEL2 ein packendes Derby geliefert. Dabei konnten die Roten Teufel aus der Wetterau am Ende einen 2:1-Sieg feiern.

Die Gäste aus Bad Nauheim waren auch die Mannschaft, die deutlich besser ins Spiel kam: In der 3. Minute konnte Kapitän Marc El-Sayed einen gut ausgespielten Konter nutzen und früh zum 1:0 einnetzen (3.). Der ECN war fortan das spielbestimmende Team und hatte die besseren Torchancen.

Kassel gleicht aus, Bad Nauheim trifft spät

Das änderte sich schlagartig mit dem zweiten Drittel. Dort konnte Kassel seinerseits die erste gute Chance verwerten und durch Alec Ahlroth zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen (22.). In der Folge entwickelte sich das Spiel zu einem sehenswerten, ausgeglichenen und hart geführten Derby.

Den Schlusspunkt in dieser Partie setzten die Roten Teufel aus der Wetterau: In Unterzahl spielten sie eine Umschaltaktion gut aus, Daniel Weiß legte auf Jordan Hickmott quer und der konnte unbedrängt zum 2:1-Endstand einschieben (55.).