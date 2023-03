Die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies haben am Donnerstag Vertragsverlängerungen vermeldet.

Die Löwen Frankfurt haben die Verträge mit Kapitän Reid McNeill und Daniel Wirt verlängert. Wie der DEL-Club am Donnerstag mitteilte, wird das Duo eine weitere Saison für die Hessen auflaufen. Mc Neill sei auf und neben dem Eis ein "absoluter Leader", so Sportdirektor Fritzmeier. Wirt habe einen "großen Schritt" in seiner Entwicklung gemacht.

Die Kassel Huskies haben am Donnerstag die Verlängerung mit Stürmer Lois Spitzner bekanntgegeben. Der DEL2-Club teilte mit, Spitzner gehe damit in seine fünfte Saison bei den Nordhessen. In der aktuellen Runde kommt er auf 25 Scorerpunkte.