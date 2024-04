Huskies gehen in der Final-Serie wieder in Führung

Vorteil Kassel: Die Huskies sind in der Final-Serie der DEL2 wieder in Front. Nach dem Ausgleich in Regensburg am Wochenende haben die Nordhessen vor eigenem Publikum eine Reaktion gezeigt. Der Traum von der Meisterschaft lebt dadurch weiter.

Die Kassel Huskies sind in der Final-Serie der DEL2 wieder in Front. Die Nordhessen gewannen Spiel Nummer drei vor heimischem Publikum gegen die Eisbären Regensburg am Dienstagabend mit 3:1 und führen in der Best-of-seven-Serie um die Meisterschaft nun mit 2:1.

Nach dem deutlichen Rückschlag in Spiel Nummer zwei zeigten sich die Schlittenhunde gut erholt und führten nach zwei Dritteln mit 2:0. Auch der Anschlusstreffer im Schlussdrittel machte den Huskies wenig aus, das 3:1 fiel postwendend. Spiel Nummer vier steigt nun am Freitagabend wieder in Regensburg.