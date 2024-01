Beim Derby zwischen Kassel und Bad Nauheim ging es hoch her.

Beim Derby zwischen Kassel und Bad Nauheim ging es hoch her. Bild © Imago Images

Favoritensieg im Hessenderby der DEL2: Der EC Bad Nauheim beweist zwar mehrfach Comeback-Qualitäten, am Ende dürfen aber die Kassel Huskies jubeln.

Die Kassel Huskies haben sich den Sieg im Hessenderby der DEL2 gesichert. Die Partie gegen den EC Bad Nauheim am Dienstagabend endete 5:3.

Das hessische Duell startete standesgemäß: Tabellenführer Kassel ging im ersten Drittel durch Joel Lowry in Führung und baute diese zu Beginn des zweiten Abschnitts durch Louis Brune aus. Ein Doppelschlag von Bad Nauheim - Jordan Hickmott und Max Gerlach trafen jeweils in Überzahl - stellte wieder Gleichstand her.

Huskies machen erst kurz vor Schluss alles klar

Im letzten Drittel brachte Hans Detsch die Huskies wieder in Führung - und erneut schlug Bad Nauheim zurück, dieses Mal durch Daniel Weiß. Zwei Minuten vor Schluss gelang Lowry das 4:3 für die Hausherren, das Bad Nauheim nicht mehr kontern konnte. Stattdessen sorgte ein Empty-Net-Goal von Ryan Olson für den Schlusspunkt.

Die Huskies sind damit weiterhin unangefochtener Spitzenreiter in der DEL2. Der ECN findet sich derweil auf Platz neun wieder.