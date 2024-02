Trotz Tabellenführung muss der Trainer gehen: Die Kassel Huskies reagieren auf die jüngsten Ergebnisse und stellen ihren Coach frei.

Audiobeitrag Audio Huskies trennen sich von Subr Audio Bo Subr ist nicht mehr länger Trainer der Kassel Huskies. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Bo Subr ist nicht mehr länger Trainer der Kassel Huskies. Das meldete der Verein am Montag. "Die sportliche Leitung der Kassel Huskies hat auf die jüngsten Ergebnisse reagiert und Trainer Bo Subr sowie seinen Assistenten Jan Melichar mit sofortiger Wirkung freigestellt", hieß es.

Zuvor hatte das Team vier der letzten sechs Spiele in der DEL2 verloren. In der Tabelle stehen die Nordhessen noch immer auf Platz eins, der einst deutliche Vorsprung ist allerdings geschmolzen. Noch zwei Spiele sind in der Hauptrunde zu absolvieren, bevor es in die Playoffs geht. Interimsweise sollen nun Sportdirektor Hugo Boisvert und U20-Coach Sven Valenti die Mannschaft betreuen.

Ziel DEL-Aufstieg

"Wir sind nach den durchwachsenen Leistungen der vergangenen Wochen der Auffassung, dass diese Maßnahme nun unumgänglich war, um unser großes gemeinsames Ziel nicht aus den Augen zu verlieren", begründete Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs die Trennung von Subr.

Der Tscheche hatte die Huskies zur Saison 2022/2023 übernommen. Das große Ziel, den Aufstieg in die DEL, verpasste er mit seinem Team im vergangenen Jahr durch das Aus in den Playoffs gegen Bad Nauheim.