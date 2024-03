Erstes Spiel, erster Sieg. Im Halbfinale der DEL2-Playoffs konnten die Kassel Huskies die erste Partie für sich entscheiden. Zwei Blitzstarts ebneten dazu den Weg.

Die Kassel Huskies haben das erste Halbfinale der DEL2-Playoffs deutlich für sich entschieden. Die Nordhessen waren am Donnerstag die klar bessere Mannschaften und besiegten den ESV Kaufbeuren mit 5:1.

Dabei durften die Schlittenhunde nach gerade mal drei Spielminuten das erste Mal jubeln, als Yannik Valenti die Scheibe zum 1:0 versenkte. Nur elf Sekunden später traf der Stürmer der Huskies vor knapp 5.000 Zuschauern in der Kasseler Nordhessenarena erneut und brachte so sein Team früh auf die Siegerstraße (4.).

Kassel mit zwei Blitz-Starts

Auch im zweiten Drittel dauerte es nicht lange, bis der Puck im Tor der Gäste lag: Ryan Olsen traf in der 22. Minute zum 3:0. Danach passierte im Spiel lange nichts, ehe die Gäste kurzzeitig auf 3:1 verkürzten (49.). Kurzzeitig deswegen, weil Rylan Schwartz keine zwei Minuten später den Drei-Tore-Vorsprung wieder herstellte.

Im Anschluss warfen die Gäste alles in die Waagschale und nahmen ihren Goalie vom Eis. Einen Treffer brachte das zwar, allerdings wieder für Kassel: Daniel Weiß schob ins leere Tor zum 5:1-Endstand ein (56.).

Am Samstag steigt zweites Halbfinale

Durch den Sieg gehen die Schlittenhunde in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Am Samstag kommt es im Allgäu zum zweiten Halbfinale. Dafür müssen die Kasseler zwar 500 Kilometer mit dem Bus hinter sich bringen, werden aufgrund des Osterwochenendes aber sicherlich auf die Unterstützung von hunderten mitgereisten Fans bauen können.