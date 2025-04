Roxana Wienand ist zum ersten Mal aufs Treppchen geklettert. Bei den deutschen Boulder-Meisterschaften in München belegte die Darmstädterin am letzten Märzwochenende den zweiten Platz.

"Mein Ziel war, ins Finale zu kommen", erzählt die 24-Jährige im Gespräch mit dem hr-sport. "Da ich noch nie eine Podiumsplatzierung bei den deutschen Boulder-Meisterschaften hatte, freue ich mich darüber natürlich ganz besonders."

Wienand ist schon lange ein fester Bestandteil des deutschen Kletter-Kosmos, ist mit Seil (Lead) und ohne Seil (Bouldern) aktiv. Seit 2018 gehört sie zum Nationalkader. Im Lead wurde sie 2020 deutsche Meisterin, im Bouldern fünf Jahre später nun Vizemeisterin. Sportlich läuft es also für die Lehramts-Studentin, finanziell sieht die ganze Sache etwas anders aus.

Der Deutsche Alpenverein (DAV), der sich für die Athletinnen und Athleten verantwortlich zeichnet, erhält seit 2022 keine Bundesmittel mehr für den Leistungssport. Weil die deutschen Sportlerinnen und Sportler 2024 aber überaus erfolgreich waren, dürfen in diesem Jahr besonders viele von ihnen am Weltcup teilnehmen. Bedeutet: Die Reisen zu den internationalen Wettkämpfen, die im April beginnen, können nicht mehr allen deutschen Spitzensportlerinnen finanziert werden.

Beim Boulder-Weltcup werden nur die besten drei (von sechs) Athletinnen gefördert, im Lead sogar nur die besten beiden (von drei). Wienand ist im bundesdeutschen Vergleich Dritte im Lead und Fünfte im Bouldern. Flug- und Hotelkosten bekommt sie deshalb nicht mehr vom DAV-Dachverband erstattet. "Aber ich bekomme Unterstützung von meiner Sektion und vom Landesverband", erzählt Wienand. Den Großteil der Kosten kann sie so stemmen.

Das weitaus größere Problem für die Darmstädterin ist, dass auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe nicht mehr alle Athletinnen und Athleten aus dem Perspektivkader fördert. 15.000 Euro gab es bislang, es war die Haupteinnahmequelle der Studentin. "Ich verdiene noch ein bisschen was als Trainerin und ein bisschen was über Instagram, aber das ist vernachlässigbar wenig", sagt Wienand, die nun auf andere Hilfe angewiesen ist. "Ich kann das selbst nicht finanzieren, das machen meine Eltern und dafür bin ich auch sehr dankbar."

Der Weltcup startet in China

Der Weltcup im Bouldern und im Lead besteht aus je sechs Wettkämpfen an verschiedenen Standorten. Los geht's in beiden Disziplinen im April in China. Der Boulder-Weltcup beginnt am 18. April in Keqiao, im Lead wird es am 25. April in Wujiang ein erstes Mal ernst. Die Klettersaison endet am 21. September mit der Weltmeisterschaft in Seoul (Südkorea).

