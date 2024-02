Die Löwen Frankfurt haben nach vier Niederlagen in Folge mal wieder gewonnen. Der Derby-Sieg gegen die Adler Mannheim schmeckt den Hessen im Abstiegskampf bestimmt doppelt gut.

Die Löwen Frankfurt haben im Abstiegskampf der Deutsche Eishockey Liga (DEL) ein Lebenszeichen gesendet. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gewannen die Hessen etwas überraschend am Sonntag das Derby gegen die Adler Mannheim mit 5:3.

Nachdem die Gäste 1:0 in Führung gegangen waren, stellten Maksim Matushkin, Dominik Bokk und Julian Napravnik auf 3:1 für die Hausherren. Mannheim ließ sich aber nicht abschütteln und verkürzte erst auf 2:3 und dann auf 3:4, nachdem Napravnik erneut getroffen hatte. In der Schlussminute besorgte Chad Nehring dann aber die Entscheidung. In der Tabelle verteidigten die Löwen damit Rang zwölf.