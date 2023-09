Die Löwen Frankfurt sind mit einer Niederlage in die neue DEL-Saison gestartet. Trotz eines starken dritten Drittels reichte es am Ende nicht zu einem Comeback.

Der Start unter Neu-Coach Matti Tiilikainen ging daneben: Am Freitagabend verloren die Löwen Frankfurt das erste Spiel der neuen Saison daheim gegen die Iserlohn Roosters mit 2:3. Bereits im ersten Drittel lagen die Frankfurter durch Treffer von Emil Quaas und Colin Ugbekile in Rückstand. Das dritte Drittel ging dann aber klar an die Hausherren.

Cameron Brace sorgte sieben Minuten nach Wiederbeginn für den Anschluss, Chad Nehring für den Ausgleich (54.). Doch postwendend erzielten die Iserlohner den dritten Treffer durch Drew LeBlanc. In zwei Tagen geht es für die Löwen bei den Augsburger Panther weiter.