Die Löwen Frankfurt haben sich mit sofortiger Wirkung von Ryan Olsen getrennt.

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, wurde der 28 Jahre alte Kanadier freigestellt. "Durch sein Verhalten hat der Spieler mehrfach in grober Weise gegen seine arbeitsrechtlichen Pflichten verstoßen und dem Ansehen seines Arbeitgebers, den Löwen Frankfurt, geschadet", begründeten die Hessen die Entscheidung. Olsen war in der Vorwoche von der Liga-Gesellschaft mit einer Sperre von zehn Spielen belegt worden. Grund dafür war ein rücksichtsloser Stockstich.