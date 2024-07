England hat erstmals seit 2016 wieder den Titel als Darts-Team-Weltmeister gewonnen.

Das Duo Luke Humphries und Michael Smith besiegte am Sonntagabend in Frankfurt Außenseiter Österreich im Finale mit 10:6 und sorgte damit für den fünften Titel der Engländer. Zuvor hatten Phil Taylor und Adrian Lewis für alle vier englischen Trophäen bei dem Team-Event gesorgt.

Am frühen Abend hatte England im Halbfinale das Prestigeduell mit Schottland (Gary Anderson und Peter Wright) mit 8:4 für sich entschieden. Zahlreiche Favoriten hatten sich bei dem Event in der Eissporthalle schon vorzeitig verabschiedet. Das deutsche Duo Gabriel Clemens/Martin Schindler verlor am Samstagabend im Achtelfinale mit 7:8 gegen Nordirland.