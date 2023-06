Springreiter David Will siegt beim CHIO

Kurzmeldung Springreiter David Will siegt beim CHIO

Der Marburger David Will hat am Donnerstag für den ersten Heimsieg der deutschen Springreiter beim CHIO in Aachen gesorgt.

Der 35 Jahre alte Reiter gewann am dritten Tag des weltweit größten Reitturniers eine Prüfung für Nachwuchspferde. Will setzte sich vor dem Nationenpreis am Abend im Sattel von Dax vor Mégane Moissonnier aus Frankreich mit Safira durch. Auf Platz vier kam Maurice Tebbel aus dem niedersächsischen Emsbüren mit Kenzo.

Am Mittwoch waren die deutschen Springreiter beim Großen Preis noch ohne Podestplatz geblieben.