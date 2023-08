Die Frankfurt Galaxy präsentiert sich in der European League of Football weiter gut in Form. Zehn von elf Spielen konnten die Hessen bislang gewinnen, die härteste Prüfung steht ihnen aber noch bevor.

Frankfurt Galaxy kann weiterhin auf den ersten Platz in der Western Conference schielen. Die Men in Purple gewannen am Sonntag ihr Spiel bei den Hamburg Sea Devils mit 23:13 und liegen einen Spieltag vor Ende der regulären Saison hinter Rhein Fire auf Platz zwei in ihrer Gruppe. Kommenden Sonntag kommt es zum Showdown beider Teams in Frankfurt.

In Hamburg reichte den Hessen eine solide Vorstellung zum zehnten Saisonsieg. Quarterback Jakeb Sullivan gelang ein Touchdown-Pass, Runningback Samuel fand ebenfalls den Weg in die Endzone. Ryan Rimmler steuerte drei Field Goals zum Auswärtssieg bei.