Zweimal stand der SV Fun-Ball Dortelweil im Halbfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Badminton, zweimal scheiterten die Hessen. Im dritten Anlauf soll es nun endlich mit der ersten Meisterschaft klappen. Und das zu Hause in Bad Vilbel.

Aufregende, knappe Spiele. Schneller Sport auf Top-Niveau. Und am Ende der Titel. So stellt sich der SV Fun-Ball Dortelweil seine dritte Teilnahme am Finalturnier der Badminton-Bundesliga vor. Der hessische Verein richtet das sogenannte Final Four am Wochenende zum ersten Mal aus. Und hofft, dass die lautstarke Unterstützung ihrer Fans auch sportlich hilft:

"Wir sind ein super Team und bringen auch generell eine super Stimmung mit, aber zu Hause wird das natürlich nochmal stimmungsvoller für uns", freut sich Dortelweil-Spielerin Yvonne Li auf das Finale im heimischen Bad Vilbel.

Weitere Informationen Zeitplan und Modus Die beiden Halbfinals beginnen am Samstag ab 15.15 Uhr. Das Finale findet dann am Sonntag ab 14 Uhr statt. Gespielt wird in Bad Vilbels Kongresshalle, der VILCO.



Ausgetragen werden regulär sieben Einzelmatches pro Spiel (zwei Herreneinzel, ein Dameneinzel, zwei Herrendoppel, ein Damendoppel und ein Mixed). Das Team, dass zuerst vier davon für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Ende der weiteren Informationen

Ein Selbstläufer wird das indes nicht, denn die Gegner bringen viel Qualität mit. So kämpfen mit dem 1. BC Wipperfeld (NRW) und dem 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim (Saarland) auch die deutschen Mannschaftsmeister der vergangenen beiden Jahre wieder mit um den Titel. "Bischmisheim und Wipperfeld sind unsere ärgsten Konkurrenten. Beide haben sehr gute Teams, gegen die wir in den letzten Jahren auch schon verloren haben", so die Einschätzung von Dortelweil-Spieler Kai Schäfer.

Punktspielrunde macht optimistisch

Besonders der BC Bischmisheim ist ein echter Angstgegner für die diesjährigen Gastgeber: Die Saarbrücker schmissen den SV Dortelweil nämlich zuletzt zweimal im Halbfinale aus dem Final Four und ließen so die hessischen Titelträume platzen. Zumindest das ist dieses Jahr nicht möglich, da Dortelweil im Halbfinale auf den SC Union 08 Lüdinghausen (NRW) trifft – klarer Außenseiter im Kampf um die Meisterschaft.

Wohl auch deswegen gehen die Hessen optimistisch in die Finalrunde. Und das nicht zu Unrecht, schließlich hat man sich als Tabellenerster der Punktspielrunde dafür qualifiziert – mit nur zwei Niederlagen aus 16 Spielen. "Wir sind alle gut drauf, das Team ist komplett und wir spielen in der eigenen Halle. Und deswegen spricht einiges dafür, dass wir dieses Mal eine sehr große Chance haben, den Titel zu holen", zeigt sich Schäfer selbstbewusst.

Gemeinsame Meisterfeier als Ansporn

Es wäre die erste deutsche Mannschaftmeisterschaft für das Team aus Hessen – genau wie für seine Leistungsträger Yvonne Li und Kai Schäfer. Beide sind individuell schon mehrfach deutscher Meister geworden, durften Deutschland bei den letzten Olympischen Sommerspielen in Tokio vertreten.

Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft fehlt aber eben noch in der Titelsammlung. Das spornt zusätzlich an, genau wie die die Aussicht auf eine gemeinsam Siegesparty, beschreibt Li: "Die ganze Saison macht extrem viel Spaß. Mit der Mannschaft, aber auch mit allen weiteren Helfern. Natürlich wollen wir da was zurückgeben und zusammen den Meistertitel feiern."

Wenn es also nach dem SV Fun-Ball Dortelweil geht, richtet er das Final-Four-Turnier nicht nur zum ersten Mal aus, sondern gewinnt es auch zum ersten Mal. Aller guten Dinge sind schließlich drei.