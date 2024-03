NFL-Star Tyreek Hill kehrt zurück nach Frankfurt. Der pfeilschnelle Football-Spieler lädt Jugendliche zum Trainings-Lehrgang an den Bornheimer Hang. Ganz billig ist das Vergnügen allerdings nicht.

NFL-Superstar Tyreek Hill hat Frankfurt wohl schon etwas vermisst. Immerhin ist es schon vier bis fünf Monate her, dass der vielleicht schnellste Spieler der US-amerikanischen National Football League (NFL) in der Mainmetropole gastierte. Damals, Anfang November, bestritt er mit seinen Miami Dolphins das erste von zwei NFL-Saisonspielen in Frankfurt. Nun kehrt er als Trainer für den deutschen Football-Nachwuchs zurück.

Hill, Spitzname Cheetah (Gepard), lädt Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren zur Speed Academy an den Bornheimer Hang. Am Donnerstag, von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, zeigt der vermeintlich schnellste Ballempfänger im Business, was es braucht, um in der NFL bestehen zu können. Präsentiert wird das Ganze vom ortsansässigen Football-Club Frankfurt Galaxy, die bei der Organisation mithilft.

Ab 75 Euro aufwärts

Um beim Hill-Camp dabei sein zu können, braucht es zweierlei: Zeit und Geld. Wer am Abend Tipps vom Profi bekommen möchte, muss schon um 15 Uhr am Bornheimer Hang sein. Dann beginnt die Anmeldung für das Event. Tickets gibt es natürlich vorher schon im Internet zu kaufen.

Das Training mit dem Superstar kostet umgerechnet rund 75 Euro. Wer noch ein Foto mit Hill machen will und sich dasselbe signieren lässt, zahlt 45 Euro obendrauf. Wer gleich mit der ganzen Familie aufs Foto möchte (maximal vier Leute, unsigniert), muss rund 322,50 Euro hinblättern. Wer könnte da nein sagen?

In den USA ist es noch teurer

Das Frankfurter Speed Camp ist nicht das einzige, das Hill in diesem Frühjahr anbietet. Vergangenen Samstag war er in London, kommenden Samstag trainiert der 30-Jährige Kids in Madrid, Anfang Mai sind zwei weitere Termine in Florida geplant. Frankfurt dürfte auch deshalb auf der Liste stehen, weil die NFL hier 2025 noch mindestens ein weiteres Liga-Spiel austragen wird. Auch in Madrid wird die Liga im kommenden Jahr Halt machen, in London tut sie das schon seit Jahren. Hill dürfte also auch als Marken-Botschafter unterwegs sein.

Dabei haben die Festland-Europäer sogar noch Glück. Die Anmelde-Gebühr für die Camps in den USA beträgt knapp 133 Euro – im Frühbuchertarif. Das Familien-Foto gibt es für sagenhafte 525 Euro. Dann also doch lieber in Frankfurt mit Cheetah um die Wette laufen.