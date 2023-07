Was für ein Finish! Die Frankfurt Galaxy hat am Sonntag in der European League of Football einen echten Krimi gegen Hamburg gewonnen.

Kicker Ryan Rimmler wurde am Sonntag am Bornheimer Hang zum Last-Minute-Held als er mit auslaufender Uhr ein Field Goal aus 47 Yard verwertete und so das Comeback der Galaxy zum 17:14 vollendete. Neben dem Kicker durfte sich auch Quarterback Jack Sullivan besonders freuen, der nach seiner Verletzung seinen ersten Saisonsieg feierte.

Dabei hatte das Spiel alles andere als gut für die Galaxy begonnen. In einer schwachen ersten Halbzeit punkteten nur die Gäste aus Hamburg und gingen mit einer 14:0-Führung in die Pause. Doch im zweiten Abschnitt steigerte sich vor allem die Verteidigung der Frankfurter, ließ keinen Punkte der Hamburger mehr zu und lieferte so die Möglichkeit für Rimmlers Erfolgskick in der letzten Sekunde.

In der Tabelle liegen die Frankfurter damit in der Western Conference der EFL auf Rang zwei hinter Rhein Fire Düsseldorf und direkt vor Hamburg.