Erstes Heimspiel, direkt ein Sieg: Frankfurt Galaxy hat in der ELF die Paris Musketeers relativ deutlich besiegt. Für die Hessen ist es bereits der zweite Erfolg der Saison.

Frankfurt Galaxy hat in der European League of Football (ELF) den zweiten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Die Hessen besiegten in ihrem ersten Heimspiel am Samstag am Bornheimer Hang die Paris Musketeers relativ mühelos mit 30:13. Die Frankfurter bleiben durch den Erfolg Zweiter in der Western Conference hinter Rhein Fire.

Die Galaxy, die auf Quarterback Jakeb Sullivan verzichten musste, zeigte im gesamten Spielverlauf eine äußerst ansprechende Leistung und kam insgesamt auf vier Touchdowns. Weiter geht es für die Frankfurter am 1. Juli (14.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Cologne Centurions.