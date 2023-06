Frankfurt Galaxy muss noch einige Wochen auf Quarterback Jakeb Sullivan verzichten. Die Hessen haben sich Ersatz aus den USA besorgt. Der Stellvertreter ist in Frankfurt kein Unbekannter.

Jakeb Sullivan wird das erste Heimspiel der Frankfurt Galaxy verpassen. Das Franchise aus der European League of Football (ELF) hat ihren am Knie verletzten Quarterback auf die Injured Reserve Liste gesetzt. Seine Ausfallzeit soll noch drei bis vier Wochen betragen. Sein Ersatzmann landet bereits heute am Frankfurter Flughafen. "Steve Cluley wird ihn für drei Spiele vertreten", sagt Headcoach Thomas Kösling dem hr-sport.

Cluley ist vielen Football-Fans in Frankfurt noch ein Begriff. Der US-Amerikaner heuerte 2018 bei Frankfurt Universe in der German Football League (GFL) an, riss sich aber nach nur wenigen Spielen das Kreuzband. 2019 führte der Mann aus New Jersey die Men in Purple dann bis ins GFL-Halbfinale. "Der Kontakt ist nie abgerissen", so Kösling.

Steve Cluley ist in Frankfurt kein Unbekannter. Bild © Imago Images

Erster Einsatz noch offen

Ob Cluley schon am Samstag (18 Uhr) beim ersten Heimspiel der Saison gegen die Paris Musketeers auf dem Feld stehen wird, entscheide sich in den kommenden Tagen. Für den US-Boy gehe es nun erst einmal darum, das Team kennenzulernen und sich zu akklimatisieren, so der Headcoach.

Als Alternative stünde Lars Heidrich bereit, der den verletzten Sullivan bereits beim letzten Auswärtsspiel in Ungarn vertreten hatte. Die Galaxy gewann die Partie bei den Fehervar Enthroners 48:13.

Defensiv wieder mit mehr Möglichkeiten

Bessere Nachrichten gibt es für die Defense der Hessen: Die beiden Safetys Joshua Poznanski und Tony Anderson dürften gegen Paris ebenso einsatzfähig sein wie Linebacker Louis Achaintre. "Paris gehört athletisch zu den besten Teams der Liga. Im Angriff sind sie hochklassig bestückt", warnt Kösling. Eine gesunde Defense kann den Hessen da nur gut tun.

Die Galaxy rechnet bei ihrer Heimpremiere mit mehr als 5.000 Football-Fans am Bornheimer Hang. Die Sitzplätze werden wohl alle belegt sein. "Es ist ein Spiel, das schon sehr wichtig sein dürfte", prophezeit Kösling. Die Paris Muskeeters spielen in derselben Conference wie die Galaxy. Mit einem Sieg könnten die Hessen die Franzosen in der Tabelle weiter distanzieren und Rang zwei hinter Rhein Fire festigen.