Die Bad Homburg Open starten am Wochenende in ihre dritte Auflage. Bereits klar ist: Iga Swiatek, die Nummer eins der Welt, ist kommenden Montag erstmals im Einsatz. Der hr-sport verschenkt Tickets.

Die French Open sind vorbei, die Rasen-Saison kann beginnen. In Bad Homburg trifft sich von 24. Juni bis 1. Juli die Weltelite des Damentennis. Zu welchen Begegnungen es kommt, wird am 23. Juni ausgelost.

Nach der Qualifikation am Samstag (freier Eintritt) kommt es am Sonntag zu den ersten Entscheidungen im Hauptfeld. Zudem sagt Lokalmatadorin Andrea Petkovic mit einem Showmatch Lebewohl. Die Darmstädterin hatte im vergangenen Jahr ihre aktive Karriere beendet, lässt es sich aber nicht nehmen, in Hessen noch einmal für einen "letzten Tanz" auf den Court zurückzukehren.

Weitere Informationen Der hr überträgt live Alle Entscheidungen der Bad Homburg Open können Sie mit dem hr-sport live erleben. Beide Halbfinals und auch das Finale werden entweder im Stream oder im hr-fernsehen zu sehen sein. Ende der weiteren Informationen

Vorbereitung auf Wimbledon

Am Montag greift dann eine der aktuell größten Spielerinnen des Tennis-Zirkus erstmals an: Iga Swiatek, die Nummer eins der Welt, die jüngst die French Open zum dritten Mal in Folge gewann, ist die Frau, die es auch in Bad Homburg zu schlagen gilt. Die Polin will sich im Taunus auf Wimbledon vorbereiten. Dort schaffte sie es bislang nie weiter als bis ins Achtelfinale.

Die Runde der letzten 16 beginnt in Bad Homburg bereits am Dienstag. Am Donnerstag steht das Viertelfinale an, am Freitag (Halbfinale) und am Samstag (Finale) fallen die letzten Entscheidungen. Dotiert ist das WTA-Turnier der 250er-Klasse insgesamt mit 251.750 US-Dollar.

Weitere Informationen Tickets zu verschenken Der hr-sport verschenkt für Montag (26. Juni) 4 x 2 Tickets für die Bad Homburg Open. Alles, was Sie tun müssen, ist das untenstehende Formular auszufüllen, ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Aus allen Einsendungen losen wir dann vier glückliche Tennis-Fans aus, die die Tickets per Mail zugesendet bekommen. Ende der weiteren Informationen