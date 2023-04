Der VC Wiesbaden ist im Viertelfinale der Bundesliga-Playoffs ausgeschieden.

Am Mittwoch verloren die Hessinnen vor heimischem Publikum gegen Dresden mit 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 22:25) und verpassten damit den möglichen Halbfinal-Einzug. Besonders im ersten und zweiten Satz lief wenig beim VCW zusammen, erst im dritten Satz fanden die Hessinnen richtig in die Partie. Im am Ende entscheidenden vierten Satz blieb es bis zum Schluss spannend, ehe die Dresdnerinnen nach dem 22:22-Ausgleich gleich drei Punkte in Folge gewannen.