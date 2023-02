Die Kassel Huskies sind nur noch einen Sieg von der längsten Siegesserie der DEL2-Geschichte entfernt. Die Nordhessen gehen den Rekord betont gelassen an.

Der 2. Februar ist traditionell der Murmeltiertag, aber für die Fans der Kassel Huskies heißt es eigentlich seit Anfang Dezember: Und täglich grüßt das Murmeltier. Am 2. Dezember verloren die Huskies letztmals ein Spiel in der DEL2, am vergangenen Sonntag wurde der Rekord der Löwen Frankfurt aus der Saison 2016/17 mit 18 Siegen eingestellt. Am Freitag in Freiburg nun können sich die Nordhessen zum alleinigen Rekordhalter krönen.

"Die Stimmung ist gut, die Spieler arbeiten jeden Tag hart. Wenn man so einen Rekord einstellt, weiß man, dass man ziemlich viel richtig gemacht hat", so Ex-Spieler und aktueller Leiter Marketing und Kommunikation bei den Huskies, Derek Dinger, der aber auch klarstellt: "Unser Ziel ist am Ende der Aufstieg und nicht, irgendwelche Rekorde einzustellen."

"Die Mannschaft funktioniert"

Eine Genugtuung, den Rekord des Rivalen aus Südhessen zu knacken, wäre es wahrscheinlich dennoch. Auch wenn aus Frankfurt noch keine Glückwünsche oder anderes Gefrotzel nach Kassel kam. "Bei mir kam noch nichts an. Es kann sein, dass die Spieler untereinander Kontakt hatten", so Dinger.

Den gibt es vielleicht, sollten die Hessen am Freitagabend in Freiburg gewinnen. Dazu müssen sie aber wieder aufs Eis bringen, was sie die gesamte Saison schon stark macht. "Die Mannschaft funktioniert und steht zusammen", so Dinger.

"Um die Wurst geht es im März, April"

Sollte es so weit sein, dürfte das nicht nur für die mitgereisten Fans ein Grund zu feiern sein, sondern vielleicht auch für die Spieler. "Trainer und Mannschaft haben da so ihre Spielchen. Vielleicht gibt es ein kleines Frühstück, vielleicht einen trainingsfreien Tag", so Dinger. "Aber um die Wurst geht es im März und April. Da interessiert es dann keinen mehr, ob wir fünf Spiele in Folge gewonnen haben oder 25."