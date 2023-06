Rund um den Ironman in Frankfurt kommt es auch in diesem Jahr zu einigen Einschränkungen und Sperrungen im Nahverkehr und auf den Straßen. Wer fährt wann? Wer nur auf bestimmten Strecken? Die Übersicht.

Ganz Frankfurt ist an diesem Sonntag wieder im Ironman-Fieber. Aber: Rund um das Sport-Event kommt es auch zu Sperrungen im Verkehr und zu Einschränkungen im ÖPNV. Hier finden Sie die komplette Übersicht.

Anwohner müssen sich von 3 Uhr morgens bis 24 Uhr auf Beeinträchtigungen einstellen. Ab 3 Uhr geht es am Langener Waldsee los mit den Sperrungen, am längsten dauern die Einschränkungen rund um den Mainkai in Frankfurt. Der Veranstalter hat für Anwohner extra eine interaktive Sperrzeitenkarte erstellt. Wer sich die genauen Durchgangszeiten ansehen möchte, findet obendrauf noch eine Tabelle mit allen wichtigen Zeiten.

Frankfurt: In Frankfurt selbst gibt es die meisten Sperrungen. Der Mainkai ist sowieso gesperrt, ansonsten gibt es auch an der Friedberger Landstraße (Übersicht ), an der Hanauer Landstraße (Übersicht ), im Nordend und Westend (Übersicht ) und auf dem Weg nach Sachsenhausen (Übersicht ) am Renntag Sperrungen.

Altenstadt: Sperrungen von 7.40 Uhr bis 15 Uhr. Hier geht es zur Übersicht . Sperrungen am Golfplatz Altenstadt zwischen 7.40 Uhr und 15.40 Uhr. Hier geht es zur Übersicht .

Bad Vilbel: Sperrungen von 8.25 Uhr bis 16.40 Uhr. Betroffen sind: Frankfurter Straße bis zum Kreisel Frankfurter Straße/Alte Frankfurter Straße. Und: Vilbeler Landstraße. Hier geht es zur Übersicht .

Büdesheim: Sperrungen von 8.10 Uhr bis 15.55 Uhr. Hier geht es zur Übersicht .

Eichen: Sperrungen von 7.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Betroffen ist die B521. Es gibt eine Schleuse an der Obergasse. Hier geht es zur Übersicht .

Erbstadt: Sperrungen von 7.20 Uhr bis 15.55 Uhr. Hier geht es zur Übersicht .

Florstadt-Stammheim: Sperrungen von 7.50 Uhr bis 15.15 Uhr. Hier geht es zur Übersicht .

Heldenbergen: Sperrungen von 7.25 Uhr bis 15.55 Uhr. Hier geht es zur Übersicht .

Kaichen: Sperrungen von 8 Uhr bis 15.50 Uhr. Betroffen ist die B45, eine Schleuse gibt es an der Brunnenstraße. Hier geht es zur Übersicht .

Kloster Engenthal: Sperrungen rund um das Kloster von 7.40 Uhr bis 15.40 Uhr. Hier geht es zur Übersicht .

Maintal-Hochstadt und Maintal-Wachenburg: Sperrungen von 7 Uhr bis 13.50 Uhr. Hier geht es zur Übersicht .

Die Züge der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 sind zu ausgewählten Zeiten mit erhöhter Kapazität unterwegs.

Die Linien U1, U2, U3, U4, U6, U7 und U8 bieten mehr Platz durch längere Züge. Generell empfiehlt der RMV, am Renntag S- und U-Bahnen zu nutzen.

Die Linie 11 verkehrt zwischen 6 und 17 Uhr nur zwischen Zuckschwerdtstraße und Hauptbahnhof. Ab 17 Uhr nimmt sie dann, umgeleitet über Sachsenhausen, ihre Fahrt bis Fechenheim Schießhüttenstraße wieder auf.

Die Linie 12 verkehrt zwischen 6 und 17 Uhr im Westen der Stadt nur zwischen Rheinlandstraße und Willy-Brandt-Platz. Im Osten bildet sie einen Ringverkehr von der Eissporthalle über Zoo, Konstablerwache und Bornheim Mitte zurück zur Eissporthalle. Ab 17 Uhr wird sie, ebenfalls umgeleitet über Sachsenhausen, wieder auf ganzer Linie verkehren.

Die Linie 14 verkehrt zwischen 6 und 17 Uhr nur zwischen Mönchhofstraße und Hauptbahnhof. Zwischen Wittelsbacher Allee und Börneplatz kann die Linie 12 als Ersatz genutzt werden. Ab 17 Uhr wird dann auch die Linie 14 zwischen Hauptbahnhof und Allerheiligentor über Sachsenhausen umgeleitet.

Die Linie 15 kann von etwa 6 bis 10.30 Uhr den Südbahnhof nicht erreichen und wird vom Haardtwaldplatz zum Hauptbahnhof (Südseite) umgeleitet.

Die Linie 16 wird von etwa 6 bis 10.30 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof unterbrochen. Aus Ginnheim endet sie am Hauptbahnhof, von Offenbach kommend wird sie ab Südbahnhof zur Louisa umgeleitet.

Die Linie 17 ist von etwa 6 bis 10.30 Uhr nur zwischen Rebstockbad und Hauptbahnhof (Südseite) im Einsatz.

Die Linie 18 fährt von etwa 6 bis 10.30 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Neu-Isenburg, von 10.30 bis etwa 17 Uhr endet sie dann bereits an der Louisa.

Die Linie 25 ist von etwa 8 Uhr bis 17 Uhr nur zwischen Harheim Tempelhof und Berkersheim Bahnhof unterwegs.

Die Linie 29 verkehrt von etwa 8 bis 17 Uhr nur zwischen Nieder-Eschbach und Nordwestzentrum.

Die Linien 30 und M43 verkehren von etwa 7.45 bis 17 Uhr als gemeinsame Ringlinie von Bornheim Mitte über Friedberger Warte und Heiligenstock/Lohrberg nach Bergen und ab dort über Seckbach zurück nach Bornheim Mitte. Zwischen Heiligenstock und Bad Vilbel kann die Linie 30 nicht verkehren. Von Bornheim Mitte Richtung Seckbach und Enkheim gelangt man von etwa 6 bis 15 Uhr mit einer weiteren Ringlinie M43, die über Vilbeler Landstraße, Borsigallee und Riederwald nach Bornheim zurückkehrt.

Die Linie M32 verkehrt von etwa 8.30 bis 17 Uhr nur zwischen Ostbahnhof/Sonnemannstraße und Günthersburgallee.

Die Linie M34 kann von etwa 7.30 bis 17 Uhr nicht nach Bornheim fahren, sondern verkehrt nur zwischen Mönchhofstraße und Homburger Landstraße/Marbachweg.

Die Linie M36 fährt von etwa 6 bis 17 Uhr fährt die Metrobuslinie nur zwischen Westbahnhof und Peterskirche sowie zwischen Südbahnhof und Hainer Weg.

Die Linie 40 nimmt ihren Betrieb erst gegen 15 Uhr auf.

Die Linie 42 kann von etwa 6 bis 15 Uhr weder die U-Bahnstation Enkheim noch den Stadtteil Bergen erreichen. Sie verkehrt auf einem Rundkurs zwischen Leuchte und der Rangenbergstraße/Riedschule in Enkheim.

Die Linie 44 verkehrt bis etwa 15 Uhr nur von der Leonhardsgasse bis zur Birsteiner Straße, kurz vor der Mainkur.

Die Linie 61 wird von etwa 5.30 bis 10 Uhr vom Flughafen über die A5 und von der Abfahrt Niederrad am südlichen Mainufer über die Lyoner Straße und Goldsteinstraße zum Oberforsthaus umgeleitet. Zurück verkehren sie ab Triftstraße auf dem normalen Weg zum Flughafen.

Die Linie X61 stellt ihren Betrieb von etwa 5.30 bis 10 Uhr ein.

Die Linie 65 nimmt ihren Betrieb erst gegen 17 Uhr auf.

Die Linie X77 verkehrt von etwa 5.30 bis 15 Uhr nur zwischen dem Flughafen-Gebäude 543 und Gateway Gardens Mitte.

Die Linie 83 beginnt ihre erste Fahrt erst um 17.19 Uhr ab Friedberger Warte.

Sowohl der RMV (069/24248024) als auch die Veranstalter des Ironmans (069/212340000) haben für das Event eine Hotline eingerichtet, wenn es weitere Fragen zu den Einschränkungen und Sperrungen gibt. Fragen werden zudem unter traffic@ironman.com beantwortet.