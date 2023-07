Ein absolutes Highlight in diesem Jahr steht an: der Ironman Frankfurt.

Am 2. Juli steht in Frankfurt wieder der längste Tag des Jahres an: Der Ironman steigt rund um die Skyline. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum großen Sport-Event.

Am 2. Juli ab 6.30 Uhr ist es wieder soweit: Mit dem Ironman in Frankfurt steht an diesem Sonntag eines der traditionsreichsten Rennen des Triathlon-Jahres an. Über 3.000 Athletinnen und Athleten gehen rund um die Skyline ins Rennen, der Hessische Rundfunk überträgt das Event im TV und um im Livestream. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Infos.

So sieht die Strecke aus

3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen: An diesen Zahlen hat sich natürlich nichts geändert. Startpunkt ist auch in diesem Jahr der Langener Waldsee, dort geht es ins Wasser - mit einer kurzen Landgangunterbrechung. Im Anschluss geht es erst auf das Rad und rund um Frankfurt, der abschließende Marathon findet dann wieder traditionell direkt am Mainufer statt.

Die Schwimmstrecke:

Die Radstrecke:

Die Laufstrecke:

So überträgt der hr das Rennen

Der Hessische Rundfunk überträgt ab 6.15 Uhr sowohl im Fernsehen als auch im Livestream auf hessenschau.de - mehr als neun Stunden lang. Die Sendung geht bis 15.45 Uhr. Moderator der Sendung ist Ralf Scholt, Kommentator ist Dirk Froberg. Als Experte ist auch in diesem Jahr Sebastian Kienle dabei.

Auf hessenschau.de gibt es zudem einen Live-Ticker, Zusammenfassungen des Rennens gibt es unter anderem in der hessenschau ab 19.30 Uhr.

Das sind die Favoritinnen

Um 6.25 Uhr geht es los, dann startet die Ironman-EM der Frauen. Die Männer waren in diesem Jahr schon in Hamburg dran. Beim Frauenrennen blickt in diesem Jahr fast alles auf Sarah True und Skye Moench. True war 2019 weniger als einen Kilometer vor der Ziellinie in der Frankfurter Hitze kollabiert. Moench, die sich eigentlich mehr als sechs Minuten hinter ihr befand, gewann dadurch das Rennen.

Beim Ironman in diesem Jahr kommt es nun wieder zum Duell der beiden US-Amerikanerinnen. Ebenfalls im Kreis der Favoritinnen ist die Darmstädterin Daniela Bleymehl, die das Rennen im vorigen Jahr gewinnen konnte. Zudem sind die Schwedin Sara Svensk und die Norwegerin Maja Stage Nielsen Kandidatinnen für mindestens das Podium.

Und die Männer?

Die Ironman-EM der Männer fand bereits Anfang Juni in Hamburg statt - und wurde überschattet vom Tod eines Motorradfahrers . In Frankfurt treten lediglich die Age-Grouper an.

Die wichtigsten Sperrungen rund um das Rennen

Anwohner müssen sich von 3 Uhr morgens bis 24 Uhr auf Beeinträchtigungen einstellen. Ab 3 Uhr geht es am Langener Waldsee los mit den Sperrungen, am längsten dauern die Einschränkungen rund um den Mainkai in Frankfurt. Der Veranstalter hat für Anwohner extra eine interaktive Sperrzeitenkarte erstellt. Wer sich die genauen Durchgangszeiten ansehen möchte, findet obendrauf noch eine Tabelle mit allen wichtigen Zeiten.

Auch im Nahverkehr wird es zu einigen Beeinträchtigungen kommen. Besonders Busse und Straßenbahnen sind davon betroffen. Der RMV empfiehlt, am Renntag S- und U-Bahnen zu nutzen. Vor dem Rennen wird es auch noch eine genaue Übersicht zu allen Einschränkungen geben.

