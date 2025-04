Der Frankfurter Radprofi war zur Hälfte des Rennens in einen schweren Massensturz verwickelt und konnte im Anschluss nicht mehr weiterfahren.

Veröffentlicht am 06.04.25 um 14:23 Uhr

Bei der 109. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt hat es am Sonntag einen schweren Massensturz gegeben. Etwa 130 Kilometer vor dem Ziel im belgischen Oudenaarde stürzten bei hoher Geschwindigkeit mehrere Rad-Profis, darunter auch der Klassiker-Spezialist John Degenkolb aus Frankfurt.

Der 36-Jährige lag am Boden und konnte das Eintagesrennen nicht fortsetzen. Wie schwer die Verletzung des Hessens ist und ob Degenkolb gegebenenfalls die Teilnahmen beim Rennen Paris-Roubaix am kommenden Sonntag und beim Radklassiker "Eschborn-Frankfurt" am 1. Mai absagen muss, ist noch unklar.