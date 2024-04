Die Kassel Huskies sind in der Halbfinalserie der DEL2-Playoffs auf Wiedergutmachung aus.

Nachdem die Nordhessen am Montag im Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren mit 2:3 verloren haben, steht bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) das vierte Duell im Allgäu an. In der Best-of-seven-Serie liegen die Huskies mit 2:1 vorne, können sich mit einem weiteren Sieg also einen Matchball erspielen. "Man braucht einen Killerinstinkt in den Playoffs", fordert Kassels Trainer Bill Stewart seine Mannschaft zur Konsequenz vor dem Tor auf. "Das ist entscheidend für den Erfolg."