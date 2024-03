Huskies starten mit klarem Sieg in die Playoffs

Der Favorit lässt nichts anbrennen: Die Kassel Huskies besiegen zum Auftakt der DEL2-Playoffs die Lausitzer Füchs klar und unterstreichen ihre Aufstiegsambitionen.

Die Kassel Huskies sind am Mittwochabend mit einem deutlichen Sieg in die DEL2-Playoffs gestartet. Die Nordhessen, die die reguläre Saison auf dem ersten Platz abgeschlossen hatten und unbedingt aufsteigen wollen, besiegten die Lausitzer Füchse in eigener Halle mit 5:1. Zum Einzug ins Halbfinale fehlen im Best-of-Seven-Modus noch drei Siege.

Lane Scheidl hatte die Gäste aus Weißwasser im ersten Drittel in Führung gebracht, danach trafen Yannik Valenti, Ryan Olsen, Alec Ahlroth, Joel Lowry und Tristan Keck für die Huskies. Das nächste Duell steigt bereits am Freitag (19.30 Uhr).z