Die Aufstiegs-Sehnsucht bei den Kassel Huskies ist riesig. In dieser Saison soll der Sprung in die DEL endlich klappen. Denn in den vergangenen Jahren ging in Sachen Aufstieg einiges schief. Und auch diesmal gibt es Unruhe vor den entscheidenden Wochen.

Audiobeitrag Audio Bill Stewart will mit den Huskies den DEL-Aufstieg schaffen Audio Headcoach Bill Stewart Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Es geht wieder los: Am Mittwoch starten die Kassel Huskies gegen die Lausitzer Füchse (19.30 Uhr) in die Playoffs, diesmal soll es endlich klappen mit dem Aufstieg in die DEL. Zum vierten Mal seit der Saison 2020/21 ist der sportliche Aufstieg von der DEL2 ins Eishockey-Oberhaus wieder möglich, dreimal ging das Unternehmen für die Huskies - teilweise ordentlich - schief. Diesmal soll es besser laufen.

"Die Jungs brennen. Wenn ich die Trainingseinheiten derzeit so sehe, gibt mir das den Optimismus, dass wir für die Playoffs gewappnet sind", sagte Huskies-Sportdirektor Manuel Klinge dem hr-sport. Die Begeisterung in der Region ist vor dem Start des Playoff-Viertelfinals gegen das Team aus Weißwasser groß. Zum ersten Spiel am Mittwoch werden rund 5.000 Fans in der Nordhessen-Arena erwartet, zum dritten Spiel am Sonntag könnte die Halle mit knapp 6.000 Fans erstmals ausverkauft sein.

Huskies mit schlechten Erfahrungen im Aufstiegskampf

In den vergangenen Jahren stand das Unternehmen Aufstieg in Kassel unter keinem guten Stern. In der ersten Saison scheiterten die Huskies haarscharf, Endstation war erst im Finale gegen Bietigheim. Im zweiten Jahr wurde es peinlich, denn die Nordhessen versäumten es, die Unterlagen für die DEL fristgerecht einzureichen. Ein Schock, denn nur das Team steigt auf, das sowohl DEL2-Meister wird, als auch den Antrag für die DEL-Lizenz stellt, der das Finanzielle und die Stadionfrage regelt.

In der vergangenen Saison scheiterte man wieder sportlich. Zwar schlossen die Huskies die DEL2-Hauptrunde als Tabellenführer ab, scheiterten dann aber überraschend im Playoff-Halbfinale am Hessen-Konkurrenten EC Bad Nauheim. Am Mittwoch starten die Huskies nun wieder als Hauptrunden-Tabellenführer in die Playoffs.

Doch diesmal soll es besser laufen. "Wir haben die vergangene Saison, und auch die Fehler, die gemacht wurden, analysiert. Unser Ziel ist die Meisterschaft und der Aufstieg", zeigte sich Sportdirektor Klinge optimistisch. Schon in der vergangenen Saison trafen die Huskies im Viertelfinale auf die Lausitzer Füchse, gewannen die Best-of-Seven-Runde klar mit 4:0. So soll es diesmal wieder laufen. Nur, dass es diesmal danach weiter bis ins Finale und zur Meisterschaft und zum Aufstieg gehen soll.

Neuer Trainer zum besonderen Zeitpunkt

Die Schlittenhunde sind kurz vor dem Start der Playoffs übrigens einen außergewöhnlichen Weg gegangen. Die Nordhessen entließen Ende Februar ihren Trainer Bo Subr, und das als Tabellenführer. Klinge: "Der Trainer-Wechsel so spät in der Saison ist sicherlich ungewöhnlich. Aber uns war es wichtig, vor den Playoffs die Dinge, die nicht mehr gut liefen, zu korrigieren. Die Entwicklung stagnierte, unsere Leistungen waren zu fahrig, das war kurz vor den entscheidenden Spielen der Saison nicht gut."

Gutes Omen: Die Huskies gewannen alle vier Hauptrunden-Spiele gegen die Lausitzer Füchse Bild © Imago Images

Seitdem steht der erfahrene Bill Stewart an der Bande. Stewart hatte seine Trainerkarriere im Frühjahr 2023 nach der Saison mit den Adlern Mannheim eigentlich schon beendet, doch für die Huskies machte er jetzt nochmal eine Ausnahme. Bislang erfolgreich: Unter Stewart gewannen die Huskies ihre letzten beiden Hauptrunden-Spiele. Das letzte übrigens im Duell bei den Lausitzer Füchsen, auf die man jetzt im Playoff-Viertelfinale trifft.

Waren Huskies-Spieler in Disko-Schlägerei verwickelt?

Die sportlichen Vorzeichen sind also gut und trotzdem gibt es seit dem Wochenende große Unruhe. Wie FFH meldet , sollen Huskies-Spieler in der Nacht von Freitag auf Samstag angetrunken in eine Schlägerei in einem Pub im Musikpark A7 verwickelt gewesen sein. Die Verantwortlichen der Huskies wollten die Meldung auf Nachfrage des hr-sport am Dienstag nicht bestätigen. Man werde das Thema intern aufarbeiten, hieß es. Somit ist aktuell auch unklar, ob Spieler vor dem Playoff-Start am Mittwoch möglicherweise suspendiert werden.

Doch noch ist die optimistische Grundstimmung bei den Huskies ungebrochen. Auf der Homepage des Klubs ist die Sache sogar schon zuende gedacht: Dort ist das gesamte Playoff-Tableau bis zum Finale aufgeführt. Noch steht da jeweils ein "X", schon bald sollen dort die Huskies stehen. Die Halbfinal-Serie beginnt am 28. März, die Final-Serie am 12. April. Die Fans werden sich die Termine schon mal freihalten, denn diesmal soll der Traum von der Meisterschaft und dem Aufstieg in die DEL endlich Wirklichkeit werden.