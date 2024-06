Die zweimalige Europameisterin Gesa Felicitas Krause aus Ehringshausen hat sich ohne Probleme für das EM-Finale über 3000 Meter Hindernis qualifiziert.

Die deutsche Spitzenläuferin Gesa Krause (Ehringshausen) erzielte bei ihrem Meisterschafts-Comeback nach Baby-Pause am Freitag 9:31,52 Minuten im Vorlauf und löste damit eines von 16 Final-Tickets. Vize-Europameisterin Lea Meyer (Leverkusen/9:30,63 Minuten) und auch Olivia Gürth (Trier/9:34,69) trotz eines Sturzes zogen am Freitag im Stadio Olimpico in Rom ebenfalls in den Endlauf am Sonntag (22.04 Uhr/ARD) ein.

"Es war superheiß, das geht nicht spurlos an einem vorbei", sagte Krause, die sich noch Luft nach oben ließ, in der ARD: "Ich hoffe, dass die Form hier für ein Top-Resultat reicht. Das deuten die Ergebnisse bisher zumindest an." Im Finale werde sie "über die Grenze gehen", eigentlicher Zielpunkt des Sommers sind die Olympischen Spiele in Paris.

Leichtathletik-EM in Rom Krause bei Rückkehr gleich Titelkandidatin Hindernisläuferin Gesa Krause ist nach ihrer Babypause zurück auf der ganz großen Bühne - und könnte bei der EM in Rom gleich wieder einen Titel holen. Zum Artikel

Krause hat "große Ziele"

Krause ist dennoch mit ambitionierten Zielen in die italienische Hauptstadt gereist. "Es schlummert noch Feuer in mir. Ich möchte zeigen, dass ich noch dazu gehöre", hatte die 31-Jährige vor ihrem Start gesagt. Sie zähle sich "auf jeden Fall" zu den Medaillenkandidatinnen: "Ich habe mir große Ziele gesteckt."

In ihrer Wettkampfpause nach der Geburt von Tochter Lola im Vorjahr habe sie sich das "ganze Leichtathletik-Spektakel einfach mal aus der Ferne ansehen können, das war etwas ganz Neues für mich", berichtete die Hessin.