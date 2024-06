Melat Kejeta hat im Halbmarathon bei der Leichtathletik-EM in Rom eine Einzelmedaille verpasst, durfte aber mit dem Team jubeln.

Die deutsche Hoffnungsträgerin Kejeta vom Laufteam Kassel verpasste als Fünfte in 1:09,42 Stunden eine Einzelmedaille, das deutsche Frauen-Team mit Kejeta, Domenika Mayer (Regensburg/11./1:10,49) und Esther Pfeiffer (Hannover/18./1:11,28) durfte sich hinter Großbritannien und vor Spanien aber über Silber freuen.

Einzel-Gold ging in 1:04,52 Stunden an die Norwegerin Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal, die am Freitag bereits Silber über 5000 m gewonnen hatte, vor der Rumänin Joan Chelimo Melly (1:05,09) und Calli Thackery (Großbritannien/1:08,58).