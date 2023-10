Erfolge für die hessischen Eishockey-Teams am Freitag: Sowohl die Löwen in der DEL als auch die Huskies in der DEL2 jubeln. Einzig Bad Nauheim kassiert daheim eine Niederlage.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL am Freitagabend die Kölner Haue mit 6:4 (2:1, 1:1, 3:1) geschlagen. Bester Mann dabei war Cameron Brace mit zwei Toren und einem Assist. Die Löwen waren vor allem bei der Schusseffizienz doppelt so gut wie die Gäste.

Die weiteren Treffer erzielten Carter Rowney, Yannick Wenzel, Ville Lajunen und Maksim Matushkin. Die Löwen liegen damit auf Rang fünf. Am Sonntag geht es zu den Grizzlys Wolfsburg.

Kassel mit doppeltem Comeback

In der DEL2 siegten die Kassel Huskies mit 6:4 (2:3, 2:1, 2:0) daheim gegen den EV Landshut. Der Sieg war absolut verdient, die Schlittenhunde gaben mehr als doppelt so viele Schüsse ab. Yannik Valentini und Tristan Keck drehten den Rückstand im ersten Drittel zum 2:1, nach abermaliger Führung für die Gäste waren es Alec Ahlroth und Jake Weidner, die für Kassels Comeback sorgten. Wiederum Valentini und Pierre Preto machten im dritten Drittel mit ihren Treffern den Sieg klar.

Der EC Bad Nauheim musste sich hingegen daheim mit 2:5 (0:1, 2:2, 0:3) gegen die Selber Wölfe geschlagen geben. Marc El-Sayed und Christoph Körner hatten für das zwischenzeitliche 2:2 gesorgt, im letzten Drittel kassierten die Hausherren aber drei Treffer. Die Huskies sind damit weiter Spitzenreiter, Bad Nauheim auf Platz 12.