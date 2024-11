Nach der bitteren Niederlage in Nürnberg haben die Löwen Frankfurt vor heimischer Kulisse Augsburg bezwungen. Und wieder war es eine bis zum Schluss spannende Partie.

Die Löwen Frankfurt haben nach der bitteren Overtime-Niederlage am Sonntag in Nürnberg am Dienstag einen Erfolg gefeiert. Die Hessen gewannen vor heimischer Kulisse gegen die Augsburger Panther nach einer wilden Partie am Ende mit 4:3.

Wie auch in Nürnberg lagen die Löwen zuerst vorne, zeitweise gar mit 3:1. Diese Führung hielt aber nicht bis zum Ende. Im Schlussdrittel konnten die Gäste aus Augsburg zum 3:3 ausgleichen, das letzte Wort in der spannenden Begegnung hatte dann aber Linus Fröberg zwei Minuten vor Schluss mit dem umjubelten 4:3-Siegtreffer. Für Augsburg war es die zehnte Pleite in Folge.