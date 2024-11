Die Löwen Frankfurt verspielen bei den Ice Tigers in Nürnberg zunächst eine Führung, kämpfen sich dann zurück, verpassen aber die Belohnung. In der DEL2 bleibt Kassel oben dran, Bad Nauheim steckt im Keller fest.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntagabend eine Niederlage in der DEL kassiert. Die Bornheimer Kufencracks verloren bei den Nürnberg Ice Tigers mit 2:3 in der Overtime. Dominik Bokk hatte die Löwen in Führung gebracht, Chris Wilkie glich im letzten Drittel aus. In der Verlängerung sorgte dann Charlie Gerard für die Entscheidung.

In der DEL2 besiegten die Kassel Huskies die Starbulls aus Rosenheim vor heimischer Kulisse mit 3:1. Spitzenreiter Krefeld bleibt damit in Reichweite. Der EC Bad Nauheim verlor mit 1:3 gegen Kaufbeuren, die Roten Teufel sind damit weiter Tabellenletzter.