Der erste Torhüter ist endlich fit, da klappt es mit dem Gewinnen nicht mehr: Die Löwen Frankfurt unterliegen beim ersten Auftritt von Jussi Olkinuaro den Augsburger Panthern. Kassel jubelt in der DEL2.

Veröffentlicht am 11.10.24 um 22:05 Uhr

Erstes Spiel, erste Niederlage: Die Löwen Frankfurt durften sich am Freitagabend zwar über die Premiere ihres zuvor verletzten Torhüters Jussi Olkinuora freuen. Die Partie bei den Augsburger Panthern ging aber mit 1:4 verloren. Die Bornheimer bleiben in der DEL-Tabelle damit auf Platz vier. Weiter geht's am Sonntag gegen die Eisbären.

Torhüter-Wahnsinn bei den Löwen

Olkinuora, der als neue Nummer eins verpflichtet worden war, dann aber verletzt ausfiel, ist bereits der vierte Löwen-Goalie in dieser Saison.

Nachdem auch Olkinuoras Ersatz Cody Brenner verletzungsbedingt ausfiel, rückte erst Nachwuchskeeper Rodion Schumacher zwischen die Pfosten, dann übernahm kurzzeitig der Ex-NHL-Keeper Thomas Greiss. Nun ist Olkinuora dran, auf seinen ersten Sieg muss er aber noch warten.

Kassel bleibt oben dran

In der DEL2 erwischten die Kassel Huskies derweil einen starken Tag. Die Nordhessen setzten sich gegen Kaufbeuren mit 4:0 durch und sprangen in der Tabelle auf Platz zwei. Weiter im Tabellenkeller ist Nauheim: Die Roten Teufel verloren 2:3 in der Overtime gegen Dresden.