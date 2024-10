Selten gab es bei den Löwen Frankfurt auf der Torwart-Position so viele Wechsel innerhalb kürzester Zeit. Mit Jussi Olkinuora rückt nun die etatmäßige Nummer eins in den Kasten.

Veröffentlicht am 11.10.24 um 11:32 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Für die Löwen Frankfurt steht am Freitagabend (19.30 Uhr) in Augsburg das achte Saisonspiel an. Dabei wird mit Jussi Olkinuaro bereits der vierte Torhüter zwischen den Pfosten stehen – wobei der Finne die eigentliche Nummer eins ist. Zwei Weltmeister-Titel und eine olympische Goldmedaille sprechen für sich.

"Jussi ist sehr heiß und freut sich auf sein erstes DEL-Spiel – er brennt darauf und ist bereit. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben und daher sind wir froh, dass er heute das erste Mal für uns im Tor stehen wird ", sagte Löwen-Sportdirektor Daniel Heinrizi im Gespräch mit dem hr-sport am Freitag.

Nach früher Verletzung nun fit

Olkinuaro hatte sich Mitte September im Training verletzt und verpasste daher die Auftaktspiele in der neuen DEL-Saison. Für ihn rückte zunächst Cody Brenner ins Tor der Löwen. Nachdem der sich im Spiel gegen München verletzt hatte, hütete der erst 20 Jahre alte Rodion Schumacher den Kasten. Als kurzfristige Unterstützung wurde Ende September zudem der ehemalige NHL-Keeper Thomas Greiss verpflichtet.

Keine Frage: Selten gab es bei den Löwen Frankfurt auf der Torwart-Position innerhalb kürzester Zeit derart viele Wechsel. Doch egal, wer im Tor der Hessen stand, sie alle machten einen super Job und haben so einen großen Anteil daran, dass die Frankfurter derzeit auf Platz vier der Tabelle stehen und mit nur vierzehn Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga stellen.

Dass alle Löwen-Goalies derart stark performen, hat den Sportdirektor nicht überrascht. "Es hat mich eher gefreut. Man verpflichtet Spieler, von denen wir überzeugt sind, dass sie für uns eine Leistung abrufen können", so Heinrizi. "Aber wir freuen uns natürlich darauf, dass unsere etatmäßige Nummer eins endlich in die Saison starten kann."

Jussi Olkinuora (links) wird nun auch zu seinem ersten Plfichtspiel für die Löwen kommen. Bild © Imago Images

Olkinuora - langweilig vielleicht, aber energetisch auf jeden Fall

Debütant Olkinuaro gehört zu den neuen Stars der DEL. So rieb sich manch ein Löwen-Fan im Sommer verwundert die Augen, als der Klub die Verpfichtung des Goalies bekanntgab. Über die lange Karriere hinweg betrachtet, hat sich das Torwart-Spiel von Olkinuora verändert: Während er anfangs mit viel Tempo unterwegs war, ruht er jetzt mehr im Tor, strahlt Sicherheit aus und versucht, das Geschehen vor ihm zu lesen.

Der 33 Jahre alte Finne beschrieb sich selbst in einem Interview mit Magenta Sport kürzlich als "langweilig, lustig und energetisch". Heinrizi dazu gegenüber dem hr-sport mit einem Grinsen: "Langweilig kann ich nicht bestätigen, aber sehr fröhlich und energetisch ist er auf jeden Fall. Jussi ist eine Frohnatur, hat viel Spaß in der Kabine, ist eine Autorität und es tut der Mannschaft sicherlich gut, dass er jetzt zwischen den Pfosten steht."