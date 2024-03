Keine Punkte für die Löwen Frankfurt: Das Team verlor das bedeutungslose Heimspiel gegen Iserlohn. In der DEL2 sicherte sich der EC Bad Nauheim die Teilnahme an den Pre-Playoffs.

Daniel Wirt von den Löwen Frankfurt im Spiel gegen Iserlohn Bild © Imago Images

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntagnachmittag eine Niederlage kassiert: Sie verloren ihr Heimspiel gegen Iserlohn mit 0:3.

Iserlohnt bejubelt Klassenerhalt

Die Frankfurter, die am Freitag den Klassenerhalt in der DEL gefeiert hatten, kassierten neun Sekunden vor Schluss des ersten Drittels den ersten Gegentreffer. Iserlohn legte im letzten Drittel erst zum 2:0 und dann per Empty-Net-Goal kurz vor Schluss zum 0:3 nach und durfte nach Abpfiff selbst den Klassenerhalt bejubeln.

Für die Löwen war es das letzte Heimspiel der DEL-Saison, die am Freitag (19.30 Uhr) in Düsseldorf ihren Abschluss finden wird. Chancen auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs hatten die Frankfurter schon vor der Partie gegen Iserlohn nicht mehr.

Bad Nauheim erreicht Pre-Playoffs

In der DEL2 hat der EC Bad Nauheim am letzten Hauptrunden-Spieltag am Abend den Einzug in die Pre-Playoffs klargemacht. Die Roten Teufel gewannen ihr Spiel gegen Landshut mit 4:3 nach Penaltyschießen und sicherten sich so den neunten Tabellenplatz. Die Kassel Huskies, die schon vor dem Spieltag als Hauptrunden-Meister feststanden, gewannen bei den Lausitzer Füchsen mit 5:4 nach Verlängerung.