Auswärtssieg in Ingolstadt Löwen feiern Klassenerhalt in der DEL

Die Löwen Frankfurt dürfen sich auf ein weiteres Jahr in der DEL freuen: Das Team gewann in Ingolstadt, während Konkurrent Augsburg klar in Bremerhaven verlor.

Freude bei den Löwen Frankfurt am Freitagabend: Die Mannschaft hat sich durch einen 4:1-Auswärtssieg in Ingolstadt vorzeitig den Klassenerhalt in der DEL gesichert. Weil Schlusslicht Augsburg zugleich 0:4 in Bremerhaven verlor, können die Frankfurter für eine weitere Erstliga-Saison planen.

Das Spiel in Ingolstadt startete ausgeglichen. In der 16. Minute fasste sich Maksim Matushkin ein Herz und zog ab, Eugen Alanov fälschte entscheidend ins Tor ab - 1:0 für die Löwen. Das Ergebnis blieb auch im zweiten Drittel bestehen, obwohl die Gastgeber um den Ausgleich bemüht waren. Doch Frankfurt verteidigte konzentriert und hatte mit Julius Hudacek einen unüberwindbaren Goalie.

Noch zwei Spiele in der Hauptrunde

Mit Beginn des letzten Durchgangs legte Matushkin zum 2:0 nach. Weil Augsburg in Bremerhaven früh mit 0:3 zurücklag, nahm die Klassenerhaltsfeier immer mehr Gestalt an. Selbst vom zwischenzeitlichen 1:2 von Ingolstadt ließen sich die Löwen nicht aus dem Konzept bringen und antworteten umgehend mit dem 3:1 von Cameron Brace. Der legte in den Schlusssekunden noch das 4:1 durch ein Empty-Net-Goal nach.

In der Hauptrunde der DEL stehen für die Löwen nun noch zwei Spiele auf dem Programm. Die Playoff-Plätze kann das Team nicht mehr erreichen.

Huskies sind Hauptrunden-Meister in der DEL2

In der DEL2 haben die Kassel Huskies das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Bo Subr gewonnen: Das 3:2 nach Verlängerung gegen Rosenheim bedeutete zudem einen Spieltag vor Schluss die Hauptrunden-Meisterschaft.

Der EC Bad Nauheim steht derweil vor der Teilnahme an den Pre-Playoffs: Die Roten Teufel gewannen mit 4:1 beim direkten Konkurrenten in Dresden. Am Sonntagabend gegen Landshut können sie sich den Platz unter den ersten Zehn endgültig sichern.