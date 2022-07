In Frankfurt wird geprüft, ob eine Multifunktionshalle am Waldstadion gebaut werden könnte.

Das hat der Magistrat am Freitag beschlossen. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) sagte, die Halle solle vor allem von Sportvereinen, aber auch für Konzerte genutzt werden. Er hoffe, dass auch wieder große Turniere wie Europa- und Weltmeisterschaften in Frankfurt ausgetragen würden. Das 200-Millionen-Euro-Projekt könnte demnach Ende 2026 fertig sein. Für eine solche Mehrzweckhalle war auch schon über Standorte am Flughafen und am Kaiserlei-Kreisel diskutiert worden.