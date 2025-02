Nolte nur Fünfte in Lillehammer

Die Frankfurterin Laura Nolte ist beim Monobob-Weltcup in Lillehammer in Norwegen am Samstag nur auf Platz fünf gefahren.

Veröffentlicht am 15.02.25 um 12:05 Uhr









Damit beendet sie die Monobob-Saison auf Platz drei der Weltcup-Wertung, die Lisa Buckwitz gewann. Kim Kalicki aus Wiesbaden wurde in Lillehammer Zwölfte und damit Vierte im Gesamtweltcup.