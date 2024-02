Drei Tage nach der Entlassung von Bo Subr haben die Kassel Huskies einen neuen Trainer gefunden. Der Kanadier Bill Stewart heuert in Nordhessen an und soll nun den großen Traum des DEL2-Tabellenführers erfüllen.

Die Kassel Huskies haben einen neuen Trainer. Wie die Nordhessen am Donnerstag mitteilten, tritt der Kanadier Bill Stewart die Nachfolge des am Montag entlassenen Bo Subr an. Der 66-Jährige, der zuletzt die Adler Mannheim trainiert und im Sommer 2023 eigentlich seine Karriere beendet hatte, unterbricht für die Huskies seinen Ruhestand und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Der Aufstieg soll her

Stewarts Auftrag in Kassel ist klar: Der DEL2-Tabellenführer, der unter Subr zuletzt etwas aus der Spur geraten war, will unbedingt Meister werden und in die DEL aufsteigen. "Wir haben Bill verpflichtet, um unser Ziel zu erreichen. Er ist ein erfahrener Trainer und hat in der Vergangenheit bewiesen, wie man Meisterschaften gewinnt", sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs.

Seine Premiere als Huskies-Coach feiert Stewart, der neben Mannheim in der DEL auch die Krefeld Pinguine, die Hamburg Freezers, die Kölner Haie und die Straubing Tigers trainierte, schon am Freitag: Dann empfangen die Huskies die Starbulls Rosenheim.