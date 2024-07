Olympia 2024 in Paris Bad Sodener Jung holt Vielseitigkeits-Gold

Michael Jung aus Bad Soden am Taunus setzt sich im Vielseitigkeitsreiten durch und gewinnt das erste hessische Olympia-Gold. Die Medaillen-Sammlung des 41-Jährigen kann sich durchaus sehen lassen.

Das zweite Gold für Deutschland ist gleichzeitig das erste Gold für Hessen. Der in Bad Soden (Main-Taunus) geborene Michael Jung hat am Montag im Vielseitigkeitsreiten die Konkurrenz hinter sich gelassen und damit zum insgesamt vierten Mal in seiner Karriere eine olympische Gold-Medaille gewonnen.

Gold trotz Patzer im ersten Durchgang

Jung, der 2016 in Rio zudem einmal Silber geholt hatte, blieb im zweiten Durchgang am Montagnachmittag in Versailles fehlerlos und verteidigte damit den Platz an der Spitze.

Im ersten Durchgang hatte Jung auf seinem Pferd Chipmunk zwar einmal gepatzt, mit vier Fehlerpunkten ging er trotzdem als Führender ins entscheidende Springen. Dort bewies er gute Nerven und ritt zu Gold.

Neben Jung auf dem Treppchen stehen der australische Silber-Gewinner Christopher Burton und die Britin Laura Collett, die Dritte wurde.

Das erste deutsche Gold gab's im Schwimmbecken

Die erste deutsche Gold-Medaille hatte bereits am Samstag der Magdeburger Lukas Märtens geholt. Der 22 Jahre alte Schwimmer triumphierte über die 400-Meter-Freistil-Strecke.