Olympiasiegerin Tertsch mit Sieg in China

Olympiasiegerin Lisa Tertsch hat ihren ersten Sieg in der World Triathlon Championship Series gefeiert.

Durch den Premierenerfolg in der höchsten Rennserie verbesserte sich die 25 Jahre alte Darmstädterin im WM-Ranking auf den dritten Platz und kann damit im Oktober im spanischen Torremolinos bei den World Triathlon Championship Finals sogar auf den Titel hoffen. Sie hatte in Paris mit der Mixed-Staffel bereits Gold geholt. Beim Rennen der Weltserie im chinesischen Weihai über die olympische Distanz - 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen - verwies Tertsch die Olympia-Zweite Beth Potter aus Großbritannien mit 17 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Tokio-Zweite Georgia Taylor-Brown ebenfalls aus Großbritannien vor der überraschend starken Tanja Neubert auf Rang vier.

Tertsch dominierte knapp zwei Wochen nach ihrem Weltcup-Sieg in Valencia das Rennen in China. Sie kam als Erste aus dem Wasser, führte das Feld als Erste nach dem Radfahren in die Wechselzone und kam auch als Erste in Ziel. «Wenn du vorne bist, bist du die Gejagte, und du hast keine Ahnung, wie es denen hinter dir geht», sagte sie im Ziel und meinte mit Blick auf den WM-Titel: «Wir werden sehen.»